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النقل السورية تكشف حقيقة سرقة أمتعة القادمين من الإمارات

النقل السورية تكشف حقيقة سرقة أمتعة القادمين من الإمارات
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة النقل السورية حقيقة ما يتم تداوله حول حدوث حالات سرقة مع ركاب رحلتي “السورية للطيران” و “أجنحة الشام” القادمين من الإمارات إلى مطار دمشق الدولي يوم الجمعة 10-9-2021.

العالم - العراق

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها أنه تم تكليف المعنيين والمسؤولين المباشرين في المطار بالتدقيق، حيث قاموا بمراجعة كاميرات المراقبة وخاصةً منطقتي القدوم وعفش الركاب، وتبين عدم وجود أي حالة من الحالات المتناقلة في سير العمل حسب ما أوردته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن سرقة أغراض من أمتعة ركاب القادمين إلى المطار.

وأضافت، أنه لم يتقدم حتى تاريخه أي راكب قادم على هاتين الرحلتين بأي شكوى أو مراجعة لا شخصياً ولا هاتفياً ولا حتى بإرسال شكوى للمواقع الإعلامية المعتمدة حول فقدان أمتعة من أغراض أي مسافر نهائياً رغم مرور حوالي 10 أيام على الرحلتين .

وبينت الوزارة أن الشائعات التي تستهدف مطار دمشق والنقل الجوي بشكل عام ما هي إلا حملة تشهير ممنهجة وتعتبر أسلوب وشكل من أشكال الحرب التي تستهدف سوريا .

وأكدت على جهوزية كافة المكاتب ووسائل الإعلام الرسمية الخاصة بوزارة النقل بالتعامل مع أي شكوى تصل، والتدقيق بها ومتابعتها ومعالجتها .

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