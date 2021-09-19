بعد اعتقاله آخر أسرى 'نفق الحرية'.. الاحتلال يخشى تحرك الفصائل

العالم-الاحتلال

وتأتي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي بالتزامن مع الإعلان عن إلقاء القبض فجر اليوم الأحد، على آخر أسيرين من إجمالي 6 أسرى فلسطينيين كانوا قد فروا من سجن جلبوع قبل نحو أسبوعين.

هذا وقد قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اليوم الأحد، إن "المعركة لا تزال مستمرة، والحساب لن يغلق بعد، ولن يغلق إلا برحيل العدو عن كل شبر من أرضنا".

كما دعت الحركة "الأجنحة العسكرية للمقاومة إلى البقاء في حال استنفار وجاهزية عالية، للذود عن الأسرى الأبطال".

وحملت الحركة "العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة الأسرى من أبطال كتيبة جنين، وإخوانهم الأسرى داخل السجون وفي العزل الانفرادي".

وقالت في بيانها إن "إعادة اعتقال كممجي وانفيعات لن تمحو أثر الهزيمة التي تلقاها العدو بنجاح كتيبة جنين في اجتياز تحصيناته والعبور بقضية الأسرى نحو مسار جديد".

واعتبرت أن "تحرير الأسرى واجب من أهم الواجبات وأكثرها الحاحا وأولوية".