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اختفاء 280 شخصا في عدن مع دخول الطوارئ يومها الثالث

اختفاء 280 شخصا في عدن مع دخول الطوارئ يومها الثالث
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير حقوقية، الاحد، عن جرائم اخفاء قسري مروعة طالت المئات من ابناء عدن، الخاضعة لميليشيا الانتقالي، الموالي للإمارات، يتزامن ذلك مع دخول حالة الطوارئ لتي اعلنها يومها الثالث وسط استمرار الاحتجاجات المنددة بتدهور الوضع وانهيار العملة.

العالم- اليمن

وافات مصادر حقوقية بأنه تم تسجيل حتى الأن اختفاء نحو 280 شخصا بينهم كبار في السن ونساء ، مشيرة إلى أن البعض تم اعتقالهم من الشوارع بينما تم ملاحقة اخرين إلى منازلهم والمستشفيات .

كما اكدت بان بعض المخفين صادف مرورهم في الشوارع خلال شن الحملات الامنية لملاحقة المحتجين الذين اضرموا النيران في الشوارع في الانتفاضة التي انطلقت منتصف الاسبوع الماضي وتنادي برحيل تحالف العدوان والانتقالي وحكومة هادي في ظل وصول الوضع إلى حد لا يطاق.

وتتصدر مديرية كريتر، ابرز معاقل الانتفاضة الجديدة، قائمة الاسر التي تقدم بشكوى اختفاء اقاربها بنحو 100 حالة، وفق للمصادر، تلتها دار سعد والمنصورة والشيخ عثمان والتواهي .

وكان ميليشيا الانتقالي اعلن نهاية الاسبوع الماضي حالة الطوارئ في المدينة التي تعد معقله الابرز ومنح فصائله المتورطة بجرائم عنف وقتل الضوء للفتك بالمحتجين بذريعة "عناصر مندسة".

ولا يزال مصير العشرات مخفيا بينهم مصابين خلال قمع فصائل الانتقالي للاحتجاجات المسائية التي لا تزال مستمرة.

ومن شان هذه التقرير الكشف عن خطر يواجهه سكان عدن في ظل الامر الواقع الجديد الذي يحاول الانتقالي من خلاله احتواء موجة الاحتجاجات التي تنذر بانتهاء مستقبله في ظل ضغوط اقليمية لتصفير عداداه.

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