شاهد.. أولى خطوات إيران في الملف النووي بالحكومة الجديدة + فيديو

العالم - إيران

نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي؛ يصل إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي الخامس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. في أول سفر له بعد توليه منصبه في رئاسة الهيئة الإيرانية.

إسلامي كان قد أكد على مشاركة بلاده في اجتماع الوكالة الدولية، خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وذلك أثناء زيارة الأخير إلى طهران الأسبوع الماضي.

ووصف إسلامي المحادثات مع غروسي بالإيجابية والبناءة، وقال إن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون في إطار أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا السياق أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات تفتيش أكثر مما يسمح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية.

وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاده مشكيني إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية في المنشآت النووية الإيرانية ينبغي أن تكون محاطة بالأطر القانونية.

وأشار إلى أن قانون المبادرة الاسترايتيجية لرفع الحظر وضع قيودا لعمليات التفتيش، داعيا مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي إلى توجيه طلباته للدول الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس لإيران.

إلى ذلك اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الولايات المتحدة بأنها المعرقل الرئيس للاتفاق النووي.

وقال خطيب زاده إن على واشنطن إثبات مصداقيتها بخصوص الاتفاق، والالتزام الكامل ببنوده، وأضاف أن وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان سيلتقي وزراء خارجية مجموعة 4+1 على حدة.

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