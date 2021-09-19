اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية في روسيا

العالم - روسيا

ويختار فيها الناخبون الروس في هذه الإنتخابات،نوابا لمجلس الدوما (مجلس النواب) و9 رؤساء للمناطق وممثلي 39 برلمانا إقليميا ومحليا، حيث يتنافس على المقاعد في مجلس الدوما الجديد في العام الجاري 14 حزبا.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في البلاد بلغت، وفق نتائج اليوم الثاني من الانتخابات، 31,51%، وذلك بدون الأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين فيها عبر الإنترنت.

وحصل سكان 7 مناطق روسية (موسكو وسيفاستوبل ومقاطعات كورسك ومورمانسك ونيجني نوفجورود وياروسلافل وروستوف) على فرصة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الجارية باستخدام التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت.

وسجل للمشاركة في التصويت الإلكتروني أكثر من 2,8 مليون ناخب، فيما تم إدراج أكثر من 2,6 مليون ناخب (وأكثر من مليوني شخص منهم هم سكان موسكو) في القوائم النهائية للمشاركة في التصويت الإلكتروني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد صوتا في الانتخابات عبر الإنترنت أيضا.

كما فتحت مراكز الاقتراع في السفارات الروسية بالخارج أبوابها صباح اليوم الأحد لاستقبال المواطنين الروس المقيمين هناك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الدوما.