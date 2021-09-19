شاهد.. ليفربول يواصل انطلاقته المميزة ومانشسترسيتي يهدر نقطتين ثمينتين

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بنكهة إفريقية حقق ليفربول فوزاً صريحاً أمام ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة الأخيرة من نهاية الشوط الأول لافتتاح التسجيل عبر السنغالي ساديو مانيه، رافعاً رصيده إلى مئة هدف مع ليفربول.

و في الدقيقة الـ78 أضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني للفريق الأحمر، قبل أن يطلق الغيني نابي كيتا كرة قوية على الطائر عانقت شباك كريستال بالاس، مختتماً التسجيل قبل النهاية بدقيقة.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 13 نقطة في الصدارة، و بفارق ثلاث نقاط عن مانشسترسيتي بطل الموسم الماضي و الذي أهدر نقطتين ثمنيتين بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرضه مع ساوثمبتون المتواضع.

ووجد السيتيزينس صعوبة في اختراق دفاع ساوثمبتون المنظم على الرغم من محاولاته المتكررة لا سيما في نصف الساعة الأخير.

و على ملعب فيلا بارك، أنهى أستون فيلا سجل إيفرتون الخالي من الهزيمة هذا الموسم و تغلب عليه بثلاثية.

وصمد "توفيز" حتى الدقيقة الـ66 لكن الدفاع انهار بعد ذلك و تلقت شباكه ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق ليتجمد رصيده عند عشر نقاط من خمس مباريات ويحتل المركز الخامس، بينما تقدم أستون فيلا إلى النصف الأعلى من جدول الترتيب وله سبع نقاط.

أما آرسنال الذي عانى من بداية كارثية، حقق فوزه الثاني توالياً إثر تغلبه على بيرنلي بهدف وحيد سجله لاعب وسطه النروجي مارتن أوديغارد من ركلة حرة مباشرة، وهو الأول له منذ انتقاله رسمياً من ريال مدريد الإسباني.. وبذلك المدفعجية إلى المركز الـ13 بست نقاط.

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