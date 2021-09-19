شاهد.. باحث سياسي: أمريكا ادركت انتصار محور المقاومة في اصعب حروب العالم

العالم - خاص العالم

وأضاف ابراهيم خلال مشاركته في برنامج قلم رصاص على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الإدارة الأمريكية ترى محور المقاومة الذي هو عدو تاريخي لها خرج منتصراً في اقسى وأصعب حرب في تاريخ حروب العالم فلذلك تتجه امريكا نحو الاقوياء مشيراً الى أن هناك جدل في داخل أمريكا حول جدوى العقوبات حيث لم تسقط هذه العقوبات الحكومة في كوبا وقانون قصير الذي فرض على سوريا لكنه دمر الاقتصاد في لبنان والاردن والحقت ضرراً فادحاً بالاقتصاد العراقي والاقتصاد التركي.

وأكد ابراهيم بأن الاهمية بالنسبة لإدارة بايدن لم تعد الشرق الاوسط والعالم الاسلامي حيث ستركز الادارة الامريكية على المواجهة مع الصين.

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