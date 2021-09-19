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فشل أمريكا في احتواء محور المقاومة

فشل أمريكا في احتواء محور المقاومة
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج قلم رصاص على شاشة قناة العالم الاخبارية اهم مواضيع التي تداولتها الصحف العربية والاجنبية منها فشل أمريكا في احتواء محور المقاومة وتغيير سياسات واشنطن في الشرق الاوسط.

العالم - قلم رصاص

ضيف الحلقة:

طالب ابراهيم - باحث سياسي

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