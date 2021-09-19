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توزيع أدوية إسعافية وعلاجية للمجمع الطبي بحي درعا البلد

توزيع أدوية إسعافية وعلاجية للمجمع الطبي بحي درعا البلد
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

بعد عودة الأمن والاستقرار إلى حي درعا البلد في سوريا ضمن إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة قدمت مديرية صحة درعا اليوم أدوية إسعافية وعلاجية لمجمع درعا البلد الطبي.

العالم - سوريا

وذكر معاون مدير الصحة الدكتور خلدون الكراد في تصريح لانا أن “الأدوية المقدمة تأتي ضمن إطار تحسين الواقع الصحي في حي درعا البلد الذي عاد لتقديم خدماته للمواطنين” مبيناً أنها تشمل “أدوية إسعافية وعلاجية من مضادات التهاب وضمادات ومعقمات ومواد إسعاف أولي وكل ما يحتاجه المركز لتأدية الخدمات على الشكل المطلوب”.

وأضاف الدكتور الكراد إن “المديرية أعادت تشكيل الكادر الطبي ضمن مركز درعا البلد الطبي لرفع مستوى الخدمات الطبية فيه ولا سيما أنه يغطي تجمعاً سكانياً يصل لحدود 25 ألف نسمة”.

إلى ذلك تواصلت لليوم الثاني على التوالي عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مدينة طفس وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة الأمن والاستقرار لمناطق ريف درعا الغربي حيث سوت الجهات المختصة أوضاع العشرات من أبناء المدينة وسلم بعضهم أسلحة فردية وذخائر وقواذف (آر بي جي) وقذائف صاروخية للجيش.

وبعد نجاح الحل السلمي الذي طرحته الدولة عاد الآلاف من أهالي درعا البلد لممارسة حياتهم الطبيعية واستؤنفت تدريجياً عودة العمل بمؤسسات الدولة ضمن المنطقة وذلك بعد دخول ورشات المؤسسات الخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية وإزالة الأنقاض وفتح الشوارع وإزالة السواتر الترابية التي أقامها المسلحون طيلة الفترة الماضية.

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