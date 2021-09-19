خطيب زادة: اميركا اكبر منتهك لحقوق الانسان وحقوق الدول في العالم

العالم- ايران

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد حول اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف وامكانيات مثل هذه المؤسسات لمواجهة سياسات اميركا في فرض الحظر ومناهضة حقوق الانسان: ان مندوب ايران في مكتب منظمة الامم المتحدة في جنيف تحدث باسهاب حول هذه القضية وان ما يتوقعه المجتمع العالمي من مؤسسات حقوق الانسان لم يتحقق لغاية اليوم.

واضاف: ان اميركا كاكبر منتهك لحقوق الانسان وحقوق الدول والحقوق الابتدائية الاساسية ومنها حق الحياة والوصول الى امكانيات مثل الماء والكهرباء والغذاء، مرت جميع ممارساتها على مدى كل الاعوام بلا عقاب وهو في الواقع امر مؤلم.

وتابع قائلا: لقد شهدتم في الاسبوع الماضي الهجوم (الاميركي) على مجموعة من 10 افراد من المواطنين العاديين الافغان، اذ قالوا (الاميركيون) بانه تمت مهاجمة مجموعة متطرفة ومن ثم اعلنوا يوم بان خطأ قد حصل. يقولون بكل بساطة انهم اخطاوا بقتل النساء والاطفال والافراد الابرياء ويتجاوزون ذلك. مثل هذه الاوضاع خلقت ظروفا اليمة للعالم.

واكد بانه يجب ان يكون هنالك قانون واحد وعلى الجميع تنفيذه واضاف: ان ما هو موجود الان هو استثناء مر في نظام القانون الدولي حيث تتصور عدد من الدول الخاصة بان القانون والقانون الدولي يطبق على الاخرين وليس عليهم.

وقال خطيب زادة: ان ايران وقفت بصورة فاعلة امام هذه الوتيرة وان رسالة الجمهورية الاسلامية الايرانية والثورة الاسلامية هي مقارعة الهيمنة والتسلط من قبل هذه الدول وسنواصل هذا النهج كسياسة فاعلة.

واعتبر المتحدث بان الخبر الجيد في هذا الصدد هو ان المزيد من الاصوات اصبحت تسمع الى جانب ايران من قبل الاحرار في العالم.