الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/ فيديو لحظة وضع شريحة بجيب مرافق الشهيد 'الصماد' قبيل اغتياله

الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر لحظة وضع شريحة إحداثيات لطيران تحالف العدوان في جيب مرافق رئيس المجلس السياسي اليمني الاعلى السابق الشهيد صالح الصماد الذي تم اغتياله بطيران تحالف العدوان بمحافظة الحديدة.

العالم- اليمن

ويكشف الفيديو قيام القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام أمين عام المجلس المحلي لمحافظة الحديدة الخائن علي بن علي إبراهيم القوزي بوضع الشريحة في جيب مرافق الصماد بعد انتهى فعالية احتفالية في جامعة الحديدة.

واغتيل الشهيد الصماد في الحديدة جنوبي اليمن عام 2018 بثلاث غارات جوية سعودية.

يشار الى أن يوم امس السبت تم تنفيذ حكم الإعدام وسط ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بحق تسعة متورطين في اغتيال الشهيد الصماد ومرافقيه بمدينة الحديدة في تاريخ 19 من أبريل 2018م.

أسماء المتهمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام هم:

1- علي علي إبراهيم القوزي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة قيادي بحزب المؤتمر
2- عبدالملك أحمد محمد حميد
3- محمد خالد علي هيج
4- محمد إبراهيم علي القوزي
5- محمد يحيى محمد نوح
6- إبراهيم محمد عبدالله عاقل
7- محمد محمد علي المشخري
8- عبدالعزيز علي محمد الأسود
9- معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس

روابط ذات صلة

غدا تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين باغتيال الرئيس الشهيد الصماد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. إعادة اعتقال محرري سجن جلبوع لن يمحو أثر هزيمة الإحتلال

إتفاق أوكوس تصاعد حدة التوتر بين فرنسا والولايات المتحدة على خلفية الإتفاق + فيديو

الأمن العراقي يعلن النتائج الاولية لعملية أمنية بديالى

العراق: المفوضية العليا للانتخابات تؤكد أهمية المراقبة الدولية

تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بين الأسير كممجي ووالده قبيل اعتقاله

ليبيا تعلن الاتفاق على عودة الرحلات الجوية مع مصر