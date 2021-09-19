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أوّل رحلة رسمية للرئيس الفنزويلي "مادورو" إلى خارج البلاد

أوّل رحلة رسمية للرئيس الفنزويلي
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى مكسيكو، أمس، للمشاركة في قمة إقليمية وفق ما أعلنت الحكومة المكسيكية، في أول رحلة رسمية يقوم بها إلى الخارج منذ ملاحقته قضائياً في الولايات المتحدة.

العالم - الأميركيتان

وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، في تغريدة، أن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، كان في استقبال مادورو في المطار.

من جهته كتب الرئيس الفنزويلي، في تغريدة على موقع «تويتر»: «وصلنا إلى المكسيك! جئنا حاملين الحقيقة عن فنزويلا وبوليفار وشافيز والمحررين»، لافتاً إلى أن «الاتحاد يسمو على الخلافات. نحن جميعاً نعمل من أجل الاتحاد، ولا شيء سوى الاتحاد!".



وفي آذار 2020، اتهمت وزارة العدل الأميركية الرئيس الفنزويلي بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وتهريب المخدرات وحيازة أسلحة، كما عرضت مكافأة يمكن أن تصل إلى 15 مليون دولار، لقاء أي معلومات تتيح اعتقاله.

ومنذ ذاك الحين، يتجنّب مادورو منذ مغادرة بلاده.

وجاء تأكيد مشاركته في قمة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في اللحظة الأخيرة، قبل ساعات فقط من انعقادها.

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