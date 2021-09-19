موافقة قائد الثورة على طلب استقالة محسن رضائي

العالم-ایران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان سماحة قائد الثورة الإسلامية وافق على طلب استقالة السيد محسن رضائي من منصب امانة مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد.

وجاء رد سماحة قائد الثورة الاسلامية على طلب استقالة محسن رضائي كالتالي : ان جهودكم على مرّ السنوات المديدة في امانة مجلس تشخيص مصلحة النظام، لا تطويها صفحات النسيان؛ وانني اذ اعلن الموافقة على استقالتكم، اسأل الباري تعالى ان يمنّ عليكم بالنجاح في مهامكم الجديدة.

وكان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي قد اصدر مرسوماً بتعيين محسن رضائي مساعدا لرئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية ، وأمينا للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث وأمين اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.