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الكاظمي والكعبي يبحثان سبل انجاح الانتخابات العراقية

الكاظمي والكعبي يبحثان سبل انجاح الانتخابات العراقية
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأحد، ملفي الانتخابات وحملة إزالة التجاوزات.

العالم - العراق

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ، إنه "جرى خلال اللقاء التباحث في سبل إنجاح الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لأجل أن تكون انتخابات تشرين الأول المقبل المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

وشهد اللقاء وفقاً للبيان البحث في سير تنفيذ الأجهزة الحكومية والتنفيذية لحملة إزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والشوارع في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وجدّد الكاظمي تأكيداته السابقة، على ضرورة عدم التعرّض بالضرر لمصالح الفقراء، والعمل الجاد على إيجاد بدائل لهم قبل المباشرة بإزالة التجاوزات.

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