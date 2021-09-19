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العراق: المفوضية العليا للانتخابات تؤكد أهمية المراقبة الدولية

العراق: المفوضية العليا للانتخابات تؤكد أهمية المراقبة الدولية
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أهمية المراقبة الدولية للانتخابات دعماً لنزاهتها وشفافيتها. 

العالم - العراق

وذكر بيان للمفوضية أن "رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، سفير اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، لبحث دورها في دعم العملية الانتخابية في العراق من خلال المشاركة في المراقبة الدولية".

وأضاف البيان، أن "رئيس المجلس استهل اللقاء مرحباً بالسفير الياباني، مشيدا بمواقف بلده الداعمة لنجاح الانتخابات، وما قدّمته من مساعدات لدعم جُهُود مُواجَهة تفشّي جائحة فيروس كورونا المُستجِدّ".

وشدد خلف على أهمية المراقبة الدولية للعملية الانتخابية، كي يجري تقديم التقارير التقييمية للعملية الانتخابية بكلّ حرية وحيادية من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وهو ما سعت إليه الإدارة الجديدة للمفوضية عبر عدة إجراءات منها تطوير آليات العمل الانتخابي والأجهزة الانتخابية الإلكترونية وتدريب ملاكات المفوّضية لرفع مستوى العمل الانتخابي".

من جانبه أبدى السفير الياباني رغبة بلاده في المشاركة بمراقبة الانتخابات المقبلة من خلال إرسال فريق مراقبة دولي ياباني للإسهام في تحقيق الشفافية والحيادية، مجدداً حرص اليابان على إدامة التعاون مع العراق وبالأخص في ملف الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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العراق: المفوضية العليا للانتخابات تؤكد أهمية المراقبة الدولية

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