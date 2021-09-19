ليبيا تعلن الاتفاق على عودة الرحلات الجوية مع مصر

العالم-لیبیا

وأضاف أنه عقب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية إلى مصر، "تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، ومن بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بجمهورية مصر".

واتفقت مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات معيتيقة ومصراته وبنينا ومطار القاهرة الدولي، ابتداء من الـ 30 من سبتمبر الجاري.

واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، الدبيبة بالقاهرة للتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بنهاية العام الجاري، بعد يومين من استقباله رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر.