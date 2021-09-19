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العميد طيار حميد واحدي قائدا للقوة الجوية بالجيش الايراني

العميد طيار حميد واحدي قائدا للقوة الجوية بالجيش الايراني
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

وفق مرسوم أصدره اليوم قائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي تم تعيين اللواء الطيار حميد واحدي قائدا للقوة الجوية للجيش الايراني.

العالم- ايران

وجاء في الحكم الذي اصدره آية الله الخامنئي: العميد طيار حميد واحدي؛ نظرا لالتزامكم ولياقتكم ولمقترح القائد العام للجيش، اعينكم قائدا للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه قائد الثورة الى انه يتوقع من القائد الجديد للقوة الجوية إيلاء الاهتمام برفع مستوى القدرات والجاهزية القتالية للرد بشكل يقظ وواع على اي مستوى ونوع من التهديدات الجوية، وتنمية الكوادر الانسانية وبناء قوة جوية حول محور العمل والتقنية بما يليق بالنظام الاسلامي، والتواصل والتعاون المؤثر والمتعاضد مع مختلف القوات في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والاجهزة المعنية المدنية والعسكرية.

كما أعرب قائد الثورة الاسلامية عن تثمينه لجهود القائد السابق للقوة الجوية العميد عزيز نصير زادة وخدماته القيمة خلال فترة ادائه مهامه.

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