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النخالة لأبطال نفق الحرية: ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعب ومقاومة

النخالة لأبطال نفق الحرية: ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعب ومقاومة
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين جاء فيها: ”الأخوة الأبطال كتيبة الحرية كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قوياً وفتياً،طوينا القلب عليكم خوفاً وعشقاً، وكذا فعل كل حر في هذا العالم”.

العالم-فلسطين

واضاف “لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظه سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة”.

وتابع ”ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الأمه وأحرار العالم خلفكم، كان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينه”.

وثمّن النخالة بطولاتهم فقال: ”ستة رجال أعلى من قامات كل الرجال”.

وأضاف ”إن فعلكم تكشف عن فرسان من رصاص، لقد أديتم ما كان ممكناً وكنتم بذلك رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين”.

وعبّر عن بالغ الأثر الذي تركه أبطال كتيبة جنين فقال: مهما فعلوا، فأنتم الأحرار الذين غرستم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه الاحتلال، وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية التي سعيتم لها وحولتم أيامنا أكثر إشراقاً وأكثر أملاً رغم اعتقالكم”.

وأكد النخالة على العمل من أجل تحرير أبطال كتيبة جنين والأسرى بقوله: “ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة”.

ووجه التحية لجميع الأسرى في السجون فقال: “لا يفوتني توجيه التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقلات العدو, الذين يواجهون إجراءات العدو القمعية بكل بسالة واقتدار, يواجهون وحدهم , فلا كلمات تليق بهم وبشجاعتهم, والحزن على الذين تركوهم وحدهم”.

وتوعد النخالة العدو بمزيد من الضربات والعمليات قائلا: “قدرنا أن نمضي ونعد لمعركة أخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان”، مستذكراً قول الله تعالى “فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”.

المصدر: فلسطين اليوم

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النخالة لأبطال نفق الحرية: ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعب ومقاومة

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