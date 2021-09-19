النخالة لأبطال نفق الحرية: ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعب ومقاومة

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واضاف “لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظه سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة”.

وتابع ”ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الأمه وأحرار العالم خلفكم، كان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينه”.

وثمّن النخالة بطولاتهم فقال: ”ستة رجال أعلى من قامات كل الرجال”.

وأضاف ”إن فعلكم تكشف عن فرسان من رصاص، لقد أديتم ما كان ممكناً وكنتم بذلك رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين”.

وعبّر عن بالغ الأثر الذي تركه أبطال كتيبة جنين فقال: مهما فعلوا، فأنتم الأحرار الذين غرستم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه الاحتلال، وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية التي سعيتم لها وحولتم أيامنا أكثر إشراقاً وأكثر أملاً رغم اعتقالكم”.

وأكد النخالة على العمل من أجل تحرير أبطال كتيبة جنين والأسرى بقوله: “ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة”.

ووجه التحية لجميع الأسرى في السجون فقال: “لا يفوتني توجيه التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقلات العدو, الذين يواجهون إجراءات العدو القمعية بكل بسالة واقتدار, يواجهون وحدهم , فلا كلمات تليق بهم وبشجاعتهم, والحزن على الذين تركوهم وحدهم”.

وتوعد النخالة العدو بمزيد من الضربات والعمليات قائلا: “قدرنا أن نمضي ونعد لمعركة أخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان”، مستذكراً قول الله تعالى “فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”.

المصدر: فلسطين اليوم