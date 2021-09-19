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لبنانية سرقت سيارة بطريقة احتيالية من محلة بشارة الخوري في بيروت

لبنانية سرقت سيارة بطريقة احتيالية من محلة بشارة الخوري في بيروت
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أقدمت مواطنة لبنانية بطريقة احتياليّة مستغلّةً رغبة صاحبب السيارة  ببيعها؛ وتوارت عن الأنظار بعد أن طلبت تجربة قيادتها.

العالم_لبنان

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم الأحد أنّ بتاريخ 18-09-2021، ادّعى لدى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، المواطن (م. م. مواليد عام 1994، لبناني الجنسيّة)، أنّ المدعوّة: س. ج. (مواليد عام 1979، لبنانيّة الجنسيّة) أقدمت بالتاريخ نفسه على سرقة سيّارته نوع هيونداي من محلّة بشارة الخوري، بطريقة احتياليّة مستغلّةً رغبته ببيعها؛ وتوارت عن الأنظار بعد أن طلبت تجربة قيادتها

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، صورة (س. ج)، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالها أو شاهدوها وتعرفوا إليها، الحضور إلى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم: 633808-01؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

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