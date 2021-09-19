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"ماكرون" ينعى الراحل "بوتفليقة" ويصفه بـ"شريك لفرنسا"

الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

وصف إيمانويل ماكرون، الأحد، الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي توفي يوم الجمعة عن 84 عاماً بأنه "وجه كبير" في الجزائر المعاصرة و"شريك لفرنسا" خلال أعوامه العشرين في الحكم.

العالم - اوروبا

ووجه الرئيس الفرنسي في بيان أصدره الإليزيه "تعازيه إلى الشعب الجزائري»، مؤكداً أنه يبقى «ملتزماً بتطوير العلاقات الوثيقة من التقدير والصداقة بين الشعب الفرنسي والشعب الجزائري".

وصدر البيان تزامناً مع إقامة مراسم جنازة بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة في الثاني من أبريل 2019، في الجزائر العاصمة في حضور خلفه عبدالمجيد تبون وشخصيات أخرى.

وأضاف ماكرون "مع (رحيل) عبدالعزيز بوتفليقة ينطفئ وجه كبير في التاريخ المعاصر للجزائر. لا يمكن فصل حياته عن هذا التاريخ".

وأكد أن الرئيس الراحل "شارك في النضال من أجل استقلال بلاده، ثم جسد السياسة الخارجية الطموحة للجزائر. وبعدما أصبح رئيساً للدولة، كان عبدالعزيز بوتفليقة شريكاً أساسياً لفرنسا التي أراد أن يقيم علاقة جديدة معها".

وكان ماكرون التقى بوتفليقة إبان رئاسته خلال زيارة رسمية قام بها للجزائر في ديسمبر 2017.

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