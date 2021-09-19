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وزيرة الخارجية البريطانية تتوجه إلى واشنطن في أول زيارة خارجية لها

وزيرة الخارجية البريطانية تتوجه إلى واشنطن في أول زيارة خارجية لها
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن وزيرة الخارجية ليز تروس توجهت إلى الولايات المتحدة، في ما تعد أول زيارة خارجية تقوم بها منذ توليها منصبها، خلفًا لدومينيك راب الأربعاء الماضي.

العالم - اوروبا

وقالت الوزارة - في بيان نشر على موقعها الإلكتروني - "ستصل وزيرة الخارجية ليز تروس إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم في بداية زيارة تستغرق أربعة أيام إلى نيويورك وواشنطن العاصمة - وهي أول زيارة رسمية لها منذ توليها منصبها الجديد".

وأضاف البيان أن الوزيرة ستلتقي إلى جانب رئيس الوزراء، بالرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بالإضافة إلى حضورها الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار إلى أن تروس ستلتقي كذلك بنظيرها الأمريكي أنتوني بلينكين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في واشنطن، وستركز المناقشات على أولويات مجموعة السبع وتغير المناخ، قبل انعقاد قمة المناخ "كوب 26" في نوفمبر القادم في جلاسكو.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا عن الشراكة الأمنية والدفاعية الثلاثية AUKUS لحماية المصالح المشتركة والدفاع عنها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضد الصين.

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