100 أسير فلسطيني يدخلون إضرابا تنديدا بالتنكيل والتضييقات بحق الأسرى

العالم-فلسطين

وقال النادي إن إدارة سجن "عوفر" تراجعت عن "اتفاق بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييقات بحق الأسرى وأعادت جزءا منها، والتي كانت قد فرضتها بعد عملية نفق الحرية مؤخرا".

وأوضح أن أسرى سجن "عوفر" وكخطوة أولية "سلموا الإدارة 100 اسم من كافة الفصائل، وسيشرعون غدا بإضراب تدريجي في حال استمرت بإجراءاتها، وستكون هذه الخطوة مرهونة بموقف الإدارة خلال الساعات المقبلة".

ووفقا للنادي، فإن الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون مؤخرا شملت "عمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من الكانتينا".

يذكر أنه يوجد في سجن "عوفر" نحو 900 أسير من بينهم أسرى أطفال.