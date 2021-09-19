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نادي الأسير الفلسطيني:

100 أسير فلسطيني يدخلون إضرابا تنديدا بالتنكيل والتضييقات بحق الأسرى

100 أسير فلسطيني يدخلون إضرابا تنديدا بالتنكيل والتضييقات بحق الأسرى
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأن 100 أسير سيدخلون في إضراب عن الطعام اعتبارا من يوم غد الاثنين احتجاجا على "الإجراءات التنكيلية والتضييقات بحق الأسرى".

العالم-فلسطين

وقال النادي إن إدارة سجن "عوفر" تراجعت عن "اتفاق بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييقات بحق الأسرى وأعادت جزءا منها، والتي كانت قد فرضتها بعد عملية نفق الحرية مؤخرا".

وأوضح أن أسرى سجن "عوفر" وكخطوة أولية "سلموا الإدارة 100 اسم من كافة الفصائل، وسيشرعون غدا بإضراب تدريجي في حال استمرت بإجراءاتها، وستكون هذه الخطوة مرهونة بموقف الإدارة خلال الساعات المقبلة".

ووفقا للنادي، فإن الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون مؤخرا شملت "عمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من الكانتينا".

يذكر أنه يوجد في سجن "عوفر" نحو 900 أسير من بينهم أسرى أطفال.

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