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أزمة الغواصات..محادثات بين ماكرون وبايدن قريبا

أزمة الغواصات..محادثات بين ماكرون وبايدن قريبا
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتهاتفان في الأيام المقبلة لبحث ملف صفقة الغواصات.

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وخلال حديث تلفزيوني، بيّن أتال أن "هذا الإتصال يهدف إلى الحصول على تفسيرات حول هذا الموضوع، الذي تعتبره فرنسا بمثابة خيانة كبيرة للثقة بين البلدين".

كما فند الادعاءات الأسترالية حول الغاء عقد الغواصات، وقال "لم يكن هناك أي حديث عن فسخ للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، خلافا للتوضيحات التي أعلنها لاحقاً رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون".

وشدد المتحدث الفرنسي على أن "العقد المبرم بين فرنسا وأستراليا حول الغواصات يجب أن يحترم حتى النهاية، وانه يوجد (في حالة فسخ العقد) تعويض يجب دفعه لفرنسا".

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