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فؤاد حسين يصل نيويورك للمشاركة بالدورة 76 لجمعية للأمم المتحدة

فؤاد حسين يصل نيويورك للمشاركة بالدورة 76 لجمعية للأمم المتحدة
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، عن وصول وزير الخارجية فؤاد حسين الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ان "وزير الخارجيَّة يَصِل إلى نيويورك للمُشارَكة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ76 وتمثيل العراق في عدد من الاجتماعات التي ستـُعقـَد على هامش الإجتماعات المقررة ".

واضاف انه "من المُتوقـَّع أن يلتقي الوزير بعددٍ من وزراء الخارجيَّة، ومسؤولي عدد من بلدان العالم؛ لبحث العلاقات الثنائيّة، وتعزيزها، وحشد الجُهُود لاستمرار وقوفهم إلى جانب العراق، والمساهمة في إعادة إعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة، والتأكيد على سياسة العراق الخارجيَّة ودوره الفاعل في تعزيز الأمن والإستقرار وتحقيق شراكاتٍ إقتصاديّة فاعلة، في إطار إستعداداتٍ حكوميّة لقربِ الانتخابات المُقررة في العاشر من تشرين الأول القادم".

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فؤاد حسين يصل نيويورك للمشاركة بالدورة 76 لجمعية للأمم المتحدة