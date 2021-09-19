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تركيا تنتقد السياسات الأوروبية الخاصة بالمهاجرين

تركيا تنتقد السياسات الأوروبية الخاصة بالمهاجرين
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

انتقد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب "التناقضات في سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمهاجرين"، واصفا إياها بـ"عديمة المسؤولية والبعيدة عن المنطق والقانون".

العالم - ترکيا

وفي تصريح لوكالة أنباء "EFE" الإسبانية، قبيل زيارته التي يبدأها الأحد إلى إسبانيا وتستمر لـ 3 أيام، شدد شنطوب على "ضرورة إدراك الاتحاد الأوروبي استحالة حل أزمة المهاجرين فقط عبر المساعدات المالية".

وأضاف أن "سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمهاجرين عديمة المسؤولية وبعيدة عن المنطق والقانون".

وأكد "عدم إمكانية حل أزمة الهجرة ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بالوفاء بتعهداته ودون تبنيه مبادرات إنسانية".

وأردف: "تركيا لا تستطيع تحمل المزيد من المهاجرين.. على الجميع تحمل المسؤولية التي تقع على عاتقه".

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