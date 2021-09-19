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داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات في شرق أفغانستان

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات في شرق أفغانستان
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات في شرق أفغانستان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

العالم - افغانستان

وانفجرت سيارة، في وقت سابق اليوم الأحد، في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان ما أدى إلى سقوط جرحى، وفق وسائل إعلام محلية.

يأتي الانفجار بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة الكبرى.

ونقلت الصحافة المحلية عن شهود أن العديد من عناصر حركة طالبان نقلوا إلى المستشفى بعد انفجار اليوم الذي وقع، بحسب صحفي، قرب تقاطع طرق يقود إلى العاصمة كابول.

يأتي اعتداء اليوم غداة انفجارات، أسفرت عن ثلاثة قتلى و20 جريحاً في جلال أباد.

وهذه الاعتداءات هي الأولى من نوعها منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 30 أغسطس الفائت.

وجلال أباد هي عاصمة ولاية ننغرهار، أبرز معقل لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.

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