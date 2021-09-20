الامن الايراني يفكك خلية ارهابية في شمال غرب البلاد

العالم - ايران

وأفادت الدائرة العامة للاستخبارات في محافظة آذربيجان الغربية انه من خلال الجهود الاستخبارية للكوادر الامنية، تم رصد خلية ارهابية في محافظة آذربيجان الغربية، وتم القضاء عليها في الطريق بين بيرانشهر ونقدة.

وخلال هذه العمليات التي نفذتها القوات الامنية الايرانية، لقي اثنان من عناصر الخلية مصرعهم، فيما ألقي القبض على عدد آخر منهم.

ومن الممارسات الارهابية لهذه الخلية: التخطيط لتنفيذ سلسلة اغتيالات تستهدف عددا من القوات العسكرية والامنية في المنطقة، وابتزاز الاشخاص الاثرياء في المنطقة لصالح الزمر المناوئة للثورة، وكذلك تهديد الاهالي وبعض الشخصيات المعروفة بالمنطقة بالاعتداءات والضرب.

وكذلك تم ضبط كميات من الاسلحة والعتاد لدى هذه الخلية الارهابية.