الامن الداخلي الايراني: زوار الأربعين يمكنهم السفر جواً والعودة برا عبر حدود مهران

العالم - ايران

وقال العميد رضائي في تصريحه مساء الأحد على هامش زيارته لمنفذ جذابة الحدودي وتفقده جوا حدود محافظة خوزستان (جنوب غرب): رأينا خلال هذه الزيارة التفقدية ان اعدادا من المواطنين يأتون الى الحدود بامل التوجه لزيارة الاربعين وكنا نرغب جدا بفتح الحدود ولكن طبقا لقرارات السلطات العراقية فان الحدود البرية مغلقة.

واوضح رضائي انه وفقا لاخر الاتفاقات مع العراق فانه بامكان زوار العتبات المقدسة في العراق العودة الى البلاد برا عبر نقطة مهران الحدودية فحسب.

وتابع العميد رضائي: إن حرس الحدود في مهران يقومون بشؤون الحدود من أجل التمهيد لعودة الزوار إلى البلاد ويقومون في نفس الوقت بعمليات الرقابة اللازمة لمنع العبور غير القانوني من هذا المنفذ .