الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الامن الداخلي الايراني: زوار الأربعين يمكنهم السفر جواً والعودة برا عبر حدود مهران

الامن الداخلي الايراني: زوار الأربعين يمكنهم السفر جواً والعودة برا عبر حدود مهران
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعن نائب قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد قاسم رضائي ان توجه الزوار للمشاركة بمسيرة الأربعين الحسيني لهذا العام الى العراق يكون جوا فقط، ولكن يمكنهم العودة الى البلاد عبر الحدود البرية لمهران.

العالم - ايران

وقال العميد رضائي في تصريحه مساء الأحد على هامش زيارته لمنفذ جذابة الحدودي وتفقده جوا حدود محافظة خوزستان (جنوب غرب): رأينا خلال هذه الزيارة التفقدية ان اعدادا من المواطنين يأتون الى الحدود بامل التوجه لزيارة الاربعين وكنا نرغب جدا بفتح الحدود ولكن طبقا لقرارات السلطات العراقية فان الحدود البرية مغلقة.

واوضح رضائي انه وفقا لاخر الاتفاقات مع العراق فانه بامكان زوار العتبات المقدسة في العراق العودة الى البلاد برا عبر نقطة مهران الحدودية فحسب.

وتابع العميد رضائي: إن حرس الحدود في مهران يقومون بشؤون الحدود من أجل التمهيد لعودة الزوار إلى البلاد ويقومون في نفس الوقت بعمليات الرقابة اللازمة لمنع العبور غير القانوني من هذا المنفذ .

روابط ذات صلة

تفاصيل حول ايفاد الزوار الايرانيين لزيارة الاربعين

تخصيص 6 مطارات ايرانية لنقل زوار الاربعينية للعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. تحقيق العدالة للشهيد صالح الصماد بعد اعدام المشاركين في الاغتيال

برلمانية أميركية ديمقراطية.. 'كورتيز' تقترح تعديلا على قانون بيع الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي

قائد عسكري ايراني: الامن الكامل مستتب في الحدود المشتركة مع افغانستان

بعد قضاء 3 أيام في الفضاء.. عودة 4 رواد مدنيين إلى الأرض

مستجدات الوضع الوبائي لكورونا في سوريا

الامن الداخلي الايراني: زوار الأربعين يمكنهم السفر جواً والعودة برا عبر حدود مهران