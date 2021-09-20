شاهد.. ايران تحذر الجماعات الارهابية في منطقة كردستان العراق

العالم - ايران

تحذير ايراني صارم للجماعات الارهابية المتواجدة في منطقة كردستان العراق على لسان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري حيث دعا كل من أربيل وبغداد الى عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الاسرائيلي والجماعات الإرهابية بالتواجد في العراق وان يكون لهم معسكرات، ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني قرب الحدود الايرانية.



وقال اللواء باقري:"يجب ألا يسمح العراق واقليم كردستان للجماعات الارهابية المعادية للثورة الاسلامية المدعومة من أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الرجعية بأن يكون لها مقرات للتدريب ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني ومعسكرات في تلك المنطقة لن نتسامح مع مثل هذه الاعمال الخبيثة التي تزعزع امن المناطق الحدودية".



باقري شدد أن ايران لن تتسامح مع نشر الفوضى في المناطق الحدودية. وأن القوات المسلحة الإيرانية، وفي مقدمتها حرس الثورة الإسلامية ستقضي على هذه الجماعات الإرهابية، مؤكدا على الاستمرار بالعمليات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين ضد مواقع الارهابيين في شمال العراق.

تصريحات باقري هذه تاتي بعد اسبوع من التصريحات التي ادلى بها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حيث طالب شمخاني بغداد بدحر التنظيمات الارهابية من شمالي العراق مضيفا إن هذه التنظيمات المستقرة في منطقة كردستان تعتبر مثار قلق للأمن في الحدود المشتركة

هذا وكانت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران قد شنت قبل اسبوع هجمات بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية على مواقع الجماعات الإرهابية وقالت مصادر إيرانية أنه بعد التحذير الذي أطلقه قائد القوات البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور من وجود عناصر إرهابية في شمال العراق ، استهدفت القوات البرية لحرس الثورة بشكل دقيق قواعد العناصر الإرهابية هناك مشيرة إلى أن الهجوم استهدف قواعد الإرهابيين بمنطقة بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل.