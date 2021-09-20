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تحطم طائرة تدريب تابعة للبحرية الاميركية في باحة منزل بتكساس ما أدى الى تضرر ثلاثة منازل وإصابة طياريها الاثنين ونقلهما الى المستشفى

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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