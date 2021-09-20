وزير خارجية الهند يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السعودي في نيودلهي

العالم - السعودية

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن الجانبين تطرقا إلى الأمور المتعلقة بالعلاقات الهندية السعودية والتعاون على منصات دولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الوزارة في البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول التطورات في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى.

وشكر جيشانكار السعودية على دعمها للمجتمع الهندي خلال جائحة فيروس كورونا، ودعا الرياض إلى تخفيف القيود المفروضة على السفر من الهند.

وذكرت أن الجانبين عبرا عن ارتياحهما للاجتماعات التي عقدت بموجب الاتفاقية والتقدم المحرز، بالإضافة إلى بحث المزيد من الخطوات لتعزيز شراكتهما في التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن والثقافة والقضايا القنصلية والرعاية الصحية والموارد البشرية.

وتعد هذه هي الزيارة الوزارية الأولى من جانب المملكة إلى الهند منذ انتشار الوباء، بحسب وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

ومن المقرر أن يلتقي فيصل بن فرحان برئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.