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حرس الثورة يعرض منجزاته الاستراتيجية في مجال فحص وإبطال مفعول القنابل

حرس الثورة يعرض منجزاته الاستراتيجية في مجال فحص وإبطال مفعول القنابل
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

برعاية القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي جرت اليوم الاثنين مراسم افتتاح معرض منجزات الحرس الثوري الاستراتيجية وازاحة الستار عن معدات فحص وإبطال مفعول القنابل.

العالم - ايران

وفي هذه المراسم قامت دائرة الهندسة والدفاع المدني في الحرس الثوري بتسليم احدث منجزاتها في مجال كشف وفحص وإبطال مفعول القنابل والمواد المتفجرة، لقوات الحرس الثوري في المحافظات.

ومن ضمن المنجزات التي ازيح الستار عنها في هذا المعرض؛ روبوت "يونس" الغواص بمهمة رصد وفحص السطوح السفلى للسفن والابراج النفطية، جهاز محمول للفحص والتفتيش البدني، مدمر للقنابل وافخاخ التفجير "رعد 1" مع امكانية تدمير العبوات المتفجرة، كاشف المتفجرات من الجيلين 1 و 2 مع امكانية التحليل الميداني للمتفجرات والمخدرات، انواع روبوتات الكشف وإبطال مفعول المتفجرات.

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