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وقفة دعم للاسرى الفلسطينيين في مدينة بوسطن

وقفة دعم للاسرى الفلسطينيين في مدينة بوسطن
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

نظم أبناء الجالية الفلسطينية ومتضامنون مع الحق الفلسطيني، وقفة تضامنية في مدينة بوسطن الأميركية، دعما واسنادا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الاسرائيلي".

العالم - فلسطين

وشارك في الوقفة عدد من المؤسسات الطلابية والأميركية واليهودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفع المشاركون فيها الاعلام الفلسطينية، وصور أسرى الحرية الستة، وطالبوا بالحرية لكافة الأسرى الفلسطينيين.

ودعت مفوضة حقوق الانسان في بوسطن، فاتن شلباية، المنظمات الدولية والحقوقيين إلى العمل على الحفاظ على حياة الأسرى، خاصة الاسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم واعيد اعتقالهم.

وأشارت إلى حالة الأسيرة اسراء جعابيص المعتقلة في سجون الاحتلال، والتي تعاني من حروق في كافة انحاء جسدها وبحاجة ماسة للعلاج الفوري، داعية الى ضرورة تكثيف التحركات داخل المنظمات الدولية والحقوقية لإنقاذها وإطلاق سراحها لتقلي الرعاية الصحية.

ودعت شلباية الى المزيد من الوقفات الاحتجاجية امام منظمات حقوق الانسان في العالم، للفت الانتباه الى معاناة الاسرى في السجون الاسرائيلية، خاصة المرضى والاطفال والنساء وكبار السن.

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وقفة دعم للاسرى الفلسطينيين في مدينة بوسطن

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