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المقداد رئيس الوفد السوري بالجمعية العامة للأمم المتحدة

المقداد رئيس الوفد السوري بالجمعية العامة للأمم المتحدة
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

تشارك الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رسمي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.

العالم - سوريا

وسيجري الوزير المقداد على هامش أعمال الجمعية العامة عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الأمم المتحدة كما سيشارك في عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العامة.

وسيلقي وزير الخارجية والمغتربين بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية العامة يوم السبت الـ 27 من أيلول الجاري والذي سيتضمن موقف سوريا من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع في سوريا والمنطقة.

هذا وسيضم وفد الجمهورية العربية السورية إلى الجزء الرفيع المستوى من الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب الوزير المقداد كلاً من الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.

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