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ناطق باسم 'حماس' يدين تصريحات وليد طه حول العدوان على غزة

ناطق باسم 'حماس' يدين تصريحات وليد طه حول العدوان على غزة
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أدان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع تصريحات عضو الكنيست عن القائمة العربية وليد طه التي قال فيها إن أي عدوان على غزة لن يهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية وإن حزبه لن يغادر الحكومة وسيبقى فيها، مؤكدا أن التصريحات لا تعبر عن أصالة شعبنا في الداخل المحتل.

العالم - فلسطين

وقال القانوع: "تمثل هذه التصريحات سقوطاً وطنياً وقيمياً، وانسلاخاً عن الهوية الفلسطينية العربية، ولا تخدم إلا أهداف الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تمزيق وحدة شعبنا ومكوناته الوطنية والنيل من صموده".

وحيا القانوع جماهير الشعب الفلسطيني في مدن الداخل المحتل الذين انتصروا للقدس والأسرى، ولا يزالون متمسكين بأرضهم وهويتهم الوطنية، ويرفضون سياسة الاحتلال العنصرية وهمجيته بحق شعبنا ومقدساته.

ودعا الجماهير العربية في الداخل وقواه الحية وأحزابه المختلفة إلى إدانة هذا الموقف اللاوطني، والذي لا يمثل إلا وليد طه بذاته.

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