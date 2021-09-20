القائمة المشتركة تطالب بفتح سفارة اميركا في القدس المحتلة

العالم - فلسطين

وأشار النوّاب إلى أن "إغلاق القنصلية سابقا ترافق بالترويج لمحاولة الضم غير القانوني التي شرعت به الحكومة الإسرائيلية، ودعم فكرة "إسرائيل" الكبرى، التي تؤمن بالسيطرة على حياة الفلسطينيين ومصير الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما سببته من خفض لمكانة الشعب الفلسطيني حيث تم تخصيص مكتب لشؤونه في السفارة الأميركية في "إسرائيل".

هذه الخطوات قابلها الرفض ليس فقط عند القيادات الفلسطينية، بل بإجماع الشعب الفلسطيني وأيضا مجموعة كبيرة من الجانب الإسرائيلي التي تؤمن حقا بالسلام العادل والدائم بين الجانبين".

جاءت رسالة نوّاب المشتركة، في أعقاب مطالبة رئيس حكومة الكيان المحتل، نفتالي بينيت، وحكومته بعدم فتح القنصلية في القدس المحتلة. كما أشارت الرسالة إلى الأهمية الكامنة في اتخاذ هذه الخطوة، مشددين على ما قد يقابل هذه الخطوة من رفض عند بعض المسؤولين الإسرائيليين.