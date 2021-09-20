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العميد محمد رضا آشتياني: إيران ستمضي قدما في تطويرها الدفاعي والعسكري وفقا لعقيدتها الدفاعية

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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