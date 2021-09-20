الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع: سنرد بقوة على أي حماقة للعدو

وزير الدفاع: سنرد بقوة على أي حماقة للعدو
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

ردا على تخرصات مسؤولي الكيان الصهيوني أكد وزير الدفاع العميد محمد رضا اشتياني أن الشعب الإيراني وبلا شك سيرد بقوة على أي اجراء أحمق للعدو وسيدفع الاعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء.

العالم - ايران

وفي كلمة له امام كبار مسؤولي وزارة الدفاع قال العميد اشتياني ان ايران اعلنت مرارا ان القدرات الدفاعية للشعب الايراني وما حققه من تقدم في المجال التقني والعلمي يوظف للدفاع عن حدود الجمهورية الاسلامية وسيادتها، ويستخدم للرد على أي تهديد أو اعتداء محتمل.

واعتبر آشتياني ان الايادي الشيطانية والانظمة المرتبطة بالقوى الخاوية تلجأ الى التخرصات والاتهامات عندما ترى نفسها عاجزة وفاشلة .

واضاف ان الكيان الصهيوني الذي مُني على الدوام بهزائم كبرى أمام الشعب الايراني ، لم يتمكن الاَ من صب حقده وغضبه على الاطفال والنساء ، هذا الكيان لايُنتظر منه غير هذه المهاترات.

وشدد وزير الدفاع على ان ايران ماضية في تطوير قوتها الدفاعية والعسكرية في ظل استراتيجيتها الدفاعية وان الشعب الايراني سيرد بقوة على أي حماقة للعدو.

روابط ذات صلة

وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم

وزير الدفاع الإيراني يؤكد على تطوير قوة الدفاع المدني في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تجارة إيران مع دول اكو بلغت 5 مليارات دولار في خمسة اشهر

تعيين العميد احمدي مقدم رئيسا للجامعة العليا للدفاع الوطني

اهم بنود البيان الوزاري لحكومة ميقاتي

إدانات حقوقية لممارسة السعودية التعذيب الوحشي بحق معتقلي الرأي

شاهد بالفيديو.. كشف أعداد المواكب الحسينية مع بدء انطلاق زوار الاربعين

ماض في عنجهيته.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال اسرى محررين