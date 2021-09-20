أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين  20 سبتمبر 2021

ابرار ..

رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.. إنضمام إيران لعضوية منظمة شنغهاي نجاح دبلوماسي كبير

افكار

المتحدث بإسم الخارجية .. عضوية إيران في منظمة شنغهاي ستدعم قدرات هذه المنظمة الأوراسية

اطلاعات

رئيس الأركان الفريق باقري .. يجب إنهاء تواجد الجماعات والتنظيمات الإرهابية في إقليم شمال العراق

جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية تتحدث عن سيطرتها على منطقة إستراتيجية في محافظة مأرب

ابتكار ..

موقع سعودي ليكس يحذر من قرب إعدام أكثر من أربعين شخصا من معتقلي الرأي بالسجون السعودية

جمهوري اسلامي..

قوى الأمن العراقية تحبط مخطط هجمات داعشية إرهابية تستهدف زوار الأربعين الحسيني

حمايت ..

ثالث ناقلة إيرانية في طريقها إلى لبنان حاملة شحنة ضخمة من الوقود

رسالت...

النظام الشرقي الجديد يدور حول محور كتلة تضم إيران وروسيا والصين

رويش ملت ..

المتحدث بإسم الخارجية .. لن تكون هناك أية لقاءات إيرانية أمريكية في إجتماعات الجمعية العامة بنيويورك

كيهان ..

وزير دفاع اليمن .. سنمرغ أنف آل سعود بالوحل وسنواصل تعزيز قدراتنا الصاروخية وسلاح المسيرات

مردم سالاري ..

ملحمة رياضية إيرانية كبرى في آسيا .. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز بالبطولة الآسيوية

سياست روز..

وقوع صدامات بين أنصار ترامب ومناوئيه مقابل مبنى الكونغرس في واشنطن

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

الصحافة

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها، الغاء الحظر شرط لإحياء الإتفاق النووي.. ايران التزمت بكل تعهداتها في الاتفاق النووي منذ ابرامه عام 2015 لكنها لم تتلق مقابل ذلك سوى تهرب القوى الغربية من تعهداتها والتزاماتها فيه ليصل الامر الى انسحاب امريكا منه عام 2017 وانتهاج الترويكا الاوروبية لسياسة مماطلة لصالح دعم اجراءات الحظر الامريكية ضد بلادنا, لذلك ومن هذا المنطلق..ليس من المنطقي أن يطالب أحد إيران بالعمل على إحياء الإتفاق النووي بشكل احادي وخاصة مع إستمرار الحظر عليها.

ان على امريكا والترويكا الاوروبية ابداء جديتهما بصورة عملية بشأن احياء الاتفاق النووي في اطاره المبرم عام 2015 وذلك بالغاء كل اشكال الحظر اولا ووقف طرح اية شروط و مطالب اضافية على ايران في هذا السياق.وعندها سيمكن الحديث عن احياء الاتفاق النووي وستحظى مفاوضات فيينا بالجدوى اللازمة لاستئنافها وايصالها لبر الامان .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في الشأن الافغاني في مقالها، أفغانستان والمستقبل المجهول،.. من الصعب التكهن بما ستؤول اليه الامور في افغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة والبلاد , فالمظاهر المسلحة ما زالت هي الطاغية على المشهد الافغاني فمسلحوا حركة طالبان في كل مكان بكامل عتادهم الحربي , في الشوارع والازقة والمؤسسات العامة وسط غموض كبير في مواقف هذه الحركة , ..

إن العالم يراقب المشهد الأفغاني بتحفظ كامل داعيا لتشكيل حكومة شاملة, وطالبان تكتفي بالقول إنها تغيرت، ولكن الذي يحدث لا يشير ابدا بأن طالبان قد تغيرت حقا وانها استفادت من اخطاء الماضي . فما زالت لغة السلاح هي التي تربطها بالمواطن الافغاني المغلوب على امره , كماان مفهوم طالبان للحكومة الشاملة هو اظهار الجميع طاعتهم وولائهم للامارة الاسلامية الطالبانية ومبايعتهم لزعيمها الذي تسميه امير المؤمنين .

ولا معنى للانتخابات ورأي الشعب في ظل نظام حكم الامارة التي تنظر للامور وللشرع من منظار مذهبي طائفي ضيق, ولعل حرمان الفتيات من الدراسة والمرأة من العمل من بين مؤشراته.

آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد نقلت في تقرير لها عن محافل صحفية بريطانية قولها ان، ماكرون لم يعلم بإتفاقية أوكوس قبل إعلانها، وحسب الصحيفة ..تقول محافل صحفية بريطانية ومن بينها صحيفة التلغراف اللندنية ان الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون فوجئ تماما بالاعلان عن اتفاقية اوكوس بين امريكا وبريطانيا واستراليا وان والادهى من ذلك هو أن البحث في إبرام هذه الإتفاقية جرى على هامش قمة السبع الصناعية في حزيران الماضي التي حظرها ماكرون.

ومع ذلك لم يكلف ايا من حلفاء فرنسا اخباره بالموضوع او توضيح الامر له , على الاقل فيما يخص قرار استراليا بالغاء صفقة الغواصات مع فرنسا والذي الحق خسائر هائلة بالاقتصاد الفرنسي وهو قرار يرتبط مباشرة بهذه الاتفاقية التي تستهدف تشكيل حلفا عسكريا ثلاثيا مقابل الصين عبر تحويل استراليا الى قاعدة بحرية عائمة..

رسالت ..

صحيفة رسالت تحدثت عن التوتر في العلاقات بين فرنسا وامريكا في مقالها، شعور قصر الإليزية بالإحباط من البيت الأبيض .. باريس سحبت سفيريها من واشنطن وكانبيرا في خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ علاقات فرنسا مع امريكا واستراليا إن قصر الإليزيه بباريس إعتبر إبرام إتفاقية أوكوس بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا طعنة في ظهر حليفات أمريكا الأوروبيات وطعنة مضاعفة في الظهر لفرنسا بالذات اثر الغاء استراليا وباملاء امريكي لصفقة شراء غواصات فرنسية وشراء غواصات امريكية بدلا عنها .ان الرئيس الامريكي برر ابرام حلف عسكري مع بريطانيا واستراليا بضرورات الحفاظ على الامن في المحيطين الهادئ والهندي في اشارة ضمنية للصين , لكنه لم يوضح مغزى عدم اجراء اية مشاورات مع حلفاء امريكا بحلف الناتو وخاصة مع فرنسا والمانيا وايطاليا الامر الذي عزز الشكوك الاوروبية بجدوى هذا الحلف وهز ما تبقى من الثقة الاوروبية بالتحالف مع امريكا .

سياست روز..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها، التجارب الصاروخية محظورة على الجميع بإستثناء أمريكا،.. امريكا قامت مؤخرا وبالتزامن مع الاعلان عن ابرام اتفاقية اوكوس العسكرية مع بريطانيا واستراليا باجراء تجربيتين صاروخيتين , حيث اطلقت غواصات نووية امريكية في المحيط الاطلسي صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤؤس نووية. واشنطن بررت التجارب بضرورات الحفاظ على جهوزية قواتها .. إن أمريكا دأبت على إثارة ضجة مفتعلة كبرى كلما قام بلد ينتهج سياسة مستقلة بإجراء تجارب صاروخية.

طارحة منطق مرفوض عجيب يقول عمليا بانها البلد الوحيد الذي من حقه اجراء ما يحلو له من تجارب صاروخية كانت ام نووية وليس من حق اي بلد تعزيز قدراته الدفاعية , ضجة تتهم الاخرين بتعريض الامن والسلام في العالم للخطر وكل ذلك في الوقت الذي تواصل فيه امريكا نفسها تجاربها النووية والصاروخية بكل صلافة , والعالم لن ينسى بانها البلد الوحيد الذي استخدم السلاح النووي .

كيهان ..

صحيفة كيهان سلطت الضوء في تقرير لها على تاكيد موقع "سعودي ليكي بأن السعودية أعدمت خمسين شخصا العام الحالي، وحسب الصحيفة ..هناك معلومات مؤدة نشرتها منظمات وجهات مستقلة تعنى بحقوق الانسان في المنطقة والعالم ان قائمة الانتظار للمحكومين بالاعدام في السعودية تضم واحد واربعين شخصا على الاقل., وفي هذا السياق ..

نشر موقع سعودي ليكس وثائق تعزز هذه المعلومات وتشير إلى إعدام خمسين شخصا منذ بداية العام بالسعودية وحسب هذه الوثاق اغلبية الذين نفذ فيه حكم الاعدام واولئك الذين في قائمة الانتظار الاعدام هم من ابناء المنطقة الشرقية, واغلب المحكومين هم من معتقلي الراي , والاتهامات متنوعة ومفبركة ولا تستند على ادلة او اي شيئ من هذا القبيل وليس هناك محاكمات واقعية بالمرة اي لا محامين ولا قضاة واقعيين بل تصفيات للمعارضين.