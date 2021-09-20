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تعيين العميد احمدي مقدم رئيسا للجامعة العليا للدفاع الوطني

تعيين العميد احمدي مقدم رئيسا للجامعة العليا للدفاع الوطني
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

تم تعيين العميد اسماعيل احمدي مقدم رئيسا للجامعة ومركز الابحاث العالي للدفاع الوطني والدراسات الاستراتيجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

جاء ذلك في مراسم جرت اليوم الاثنين بحضور رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، لتقديم العميد اسماعيل احمدي مقدم رئيسا لجامعة ومركز الابحاث العالي للدفاع الوطني والدراسات الاستراتيجية وتكريم الرئيس السابق للجامعة.

وحضر المراسم ايضا القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي ووزير الداخلية احمد وحيدي ونائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة العميد طيار عزيز نصير زادة وقائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري ونائب وزير الدفاع العميد مهدي فرحي ومساعد القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية العميد محمد رضا نقدي ورئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي.

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