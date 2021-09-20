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مصادر روسية: 8 قتلى وعدد من الجرحى في حادث إطلاق النار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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