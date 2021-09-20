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بيان للخارجية البريطانية: وزير الخارجية البريطاني سيلتقي نظيره الايراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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