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قائد الثورة الإسلامية يهنئ المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة على فوزه الرائع بلقب بطولة آسيا معتبرا أنه حقق للشعب انتصارا حلوا للغاية

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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