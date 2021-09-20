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بالفيديو.. لحظة انفجار بركان جزر الكناري

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

رصدت لقطات فيديو لحظة انفجار بركان كومبريه فيخا في جزر الكناري الإسبانية، قبل أن تبدأ عملية قذف الحمم البركانية لساعات مستمرة مساء الأحد.

العالم - منوعات

وأظهر المشهد المثير لحظة انفجار البركان، حيث ظهرت الأجزاء النارية تتطاير، بينما ينفث البركان الدخان والقطع الصخرية.

وثار البركان بجزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، أمس الأحد، مرسل اسيلا من الحمم وعامودا من الدخان والرماد في الجو من متنزه كومبريه فيخا الوطني في جنوب الجزيرة.

وقالت حكومة الجزر إن السلطات بدأت إجلاء من يعانون من مشاكل في الحركة وبعض الماشية من القرى المحيطة قبل ثوران البركان في الساعة الثالثة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، على منحدر به أشجار في منطقة كابيثا دي فاكا القليلة السكان.

وفور ثوران البركان حثت البلدية السكان في بيان على "التزام أقصى درجات الحذر" وعلى البقاء بعيدا عن المنطقة وتجنب القيادة على الطرق.

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