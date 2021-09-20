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شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل جلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم جلسة عامة تمتد حتى المساء لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة.

العالم - مراسلون


ومن المقرر أن يتلو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الوزراي أمام النواب، وفور الانتهاء منه، يتم السماح للكتل النيابية والمستقلين في المجلس التعقيب على البيان وإبداء الملاحظات. وبناء على ذلك، يتم التصويت على منح الثقة للحكومة، وفي حال نالت أغلبية أصوات المشاركين في الجلسة، تمنح الحكومة الثقة، وتبدأ ممارسة مهامها الرسمية.

وأفاد مراسل العالم في بيروت حسين عزالدين عن تأجيل جلسة مجلس النواب بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانفصال الشبكة عن منطقة بيروت مشيراً الى أن الجلسة ستكون مفصلية باعتبار ان الحكومة ستنال الثقة حسب التوقعات بحدود 90 نائباً.

وقال نائب في البرلمان اللبناني هاني قبيسي أن دولة بدون حكومة وسلطة تنفيذية لمدة 10 اشهر جعلت الواقع السياسي في حالة من الشلل وحالة من المناكفات مضيفاً بانه ستكون لدينا قريبا سلطة تنفيذية ستتحمل مسؤوليات تنفيذية أمام الناس وأمام المجلس النيابي وستبدأ بعملية الانقاذ.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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