الاحتلال مارس التضليل خلال مطاردة أسرى "جلبوع"

العالم-صحف عبرية

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، "قام بتضليل الجمهور عن عمد ليلة السبت بشأن عمليات البحث التي كانت جارية آنذاك للعثور على أسيرين فلسطينيين، تم اعتقالهما بعد ساعات"، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، اللذين أعاد الاحتلال اعتقالهما فجر الأحد الماضي من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وأوضح أن الوزير بارليف في أثناء مقابلة تلفزيونية على القناة "12" العبرية، زعم أن "أحدهما لا يزال على الأرجح داخل" إسرائيل"، على الرغم من أنه كان على علم بأن الأسير يوجد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية".



وأكد متحدث باسم بارليف للموقع، أن "الوزير كذب عمدا في المقابلة التي أجرتها معه القناة 12"، مضيفا: "كان هذا تضليلا".



وفي المقابلة، طُلب من بارليف إطلاع المشاهدين على آخر المستجدات بشأن عملية المطاردة الجارية آنذاك، للعثور على آخر أسيرين من بين مجموعة من ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من التحرر من سجن "جلبوع"، في وقت سابق من هذا الشهر عبر نفق قاموا بحفره، حيث سبق إعادة اعتقال 4 منهم.



وقال بارليف: "نحن نعلم أن أحدهما في الضفة الغربية، والآخر كما يبدو داخل "إسرائيل".



ونبه "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن "الوزير لم يُسأل على وجه التحديد عن مكان المشتبه بهما، وإنما أدلى بالمعلومات التي كان يدرك أنها خاطئة طوعا، بهدف غرس شعور زائف بالأمان لدى الأسيرين"، على حد زعمه.



وأضاف: "الأجهزة الأمنية، كانت قد خلصت قبل أيام، أن الأسيرين في جنين، يتنقلان بين بيوت آمنة مختلفة في المدينة الواقعة بالضفة الغربية".



وأكد الموقع، أن عملية "جلبوع" كشفت عن "سلسلة من الإخفاقات" لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن "من بين الثغرات، كان الفشل في استخلاص العبر من محاولات هروب (تحرر) سابقة والعديد من الأخطاء التشغيلية، بما في ذلك عدم وضع حراس في أبراج المراقبة ونوم الحراس خلال مناوبتهم".



وكشف الاحتلال فجر الاثنين 6 أيلول/ سبتمبر 2021، عن نجاح ستة أسرى فلسطينيين، معظمهم من أصحاب الأحكام العالية (مؤبدات)، في تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" الذي يوصف إسرائيليا بأنه "شديد الحراسة"، ما شكل صدمة كبيرة للمحافل الإسرائيلية كافة، وعاصفة داخلية لا تسكن، رغم إعادة اعتقالهم جميعا.