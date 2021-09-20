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اللواء باقري يحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي عدوان على اراضي ومصالح ايران

اللواء باقري يحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي عدوان على اراضي ومصالح ايران
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، بان مسؤولي الكيان الصهيوني يعلمون بان اي اعتداء على اراضي ومصالح ايران سيواجه برد حازم من قبل ايران وليس بامكان كيانهم الصمود امام محور المقاومة.

العالم - ايران

يتبع ...

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اللواء باقري يحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي عدوان على اراضي ومصالح ايران