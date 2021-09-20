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الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابل رسميا

الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابل رسميا
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن إدارة الطيران المدني في البلاد أن مطار العاصمة الأفغانية كابل افتتح رسميا أمام الرحلات الداخلية والدولية.

العالم-افغانستان

وكانت مهابط الطائرات ومحطات المسافرين في مطار كابل قد أصيبت بأضرار كبيرة بسبب الفوضى في أثناء الانسحاب الأمريكي والهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب منه في 26 أغسطس الماضي.

وساعد فنيون من قطر وتركيا في إعادة تشغيل مطار كابل. وغادرت في 4 سبتمبر أولى الرحلات الداخلية من مطار العاصمة الأفغانية.

وفي 9 سبتمبر، قامت أول طائرة برحلة دولية من كابل إلى الدوحة منذ انسحاب القوات المسلحة الأمريكية، فيما هبطت في 13 سبتمبر، أول طائرة تجارية قادمة من إسلام آباد في المطار، منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

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