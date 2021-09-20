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ا ف ب: ماكرون يعلن عن قانون "تعويض" للحركيين الجزائريين

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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