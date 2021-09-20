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آل شيخ: طهرنا منابر المساجد من أصحاب التوجهات! ولم يبق الا المتعاونين معنا

آل شيخ: طهرنا منابر المساجد من أصحاب التوجهات! ولم يبق الا المتعاونين معنا
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة السعودي "عبد اللطيف آل الشيخ"؛ أن سلطات بلاده "طهرت" المنابر، من "أصحاب التوجهات"، وفق تعبيره.

العالم - السعودية

وقال آل الشيخ في حديث مع قناة "أم بي سي" المملوكة للسعودية؛ إنه تم تطهير المنابر والأنشطة الدعوية من أصحاب التوجهات، وأن جميع الأئمة والخطباء الموجودين حاليا، متعاونون مع الوزارة ويحرصون على تنفيذ ما يصدر منها.

واعتبر آل الشيخ أنه "كان في السابق بعض الأئمة والخطباء، يخالفون التوجيهات بنسب بسيطة، أما الآن، فالكل متعاون وحريص على تنفيذ جميع ما يرد إليهم من الوزارة، ولديهم حس ديني ووطني وولاء للقيادة ومحبة للوطن، والأنظمة تطبق بحذافيرها، ولا يستثنى أحد ولا يوجد أحد فوق النظام"، وفق وصفه.

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آل شيخ: طهرنا منابر المساجد من أصحاب التوجهات! ولم يبق الا المتعاونين معنا

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